Sul treno Eav senza biglietto, prende a morsi macchinista nel Casertano Un uomo ha aggredito a calci e morsi due dipendenti Eav sul treno della linea Piedimonte Matese – Napoli: non aveva il biglietto.

A cura di Nico Falco

Era a bordo del treno diretto a Napoli con un biglietto non valido e, quando ha capito che l'avrebbero multato, si è scagliato prima contro il capotreno, prendendolo a calci e pugni, e poi contro il macchinista, che era intervenuto in difesa del collega e ha rimediato un morso. É successo oggi, 7 agosto, su un convoglio delle linee suburbane di Piedimonte Matese – Napoli, all'altezza della stazione di Sant'Angelo in Formis, nel Casertano.

A rendere noto l'episodio attraverso i suoi profili social è Umberto De Gregorio, presidente di Eav, Ente Autonomo Volturno, che gestisce le linee. L'uomo sarebbe stato controllato a bordo e avrebbe aggredito i due dipendenti nel tentativo di evitare la multa; le vittime sono state medicate, le loro condizioni non destano preoccupazione.

La vicenda ha provocato la soppressione della corsa partita alle 14:31 e diretta a Napoli, l'autore dell'aggressione è stato individuato e bloccato. Scrive De Gregorio, che manifesta "solidarietà e vicinanza al macchinista e al capotreno":