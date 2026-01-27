napoli
video suggerito
video suggerito

Sul pc ha foto e video di abusi sessuali su bambini in tenera età: arrestato 49enne in provincia di Napoli

Nell’ambito di una perquisizione, la Polizia di Stato ha rinvenuto nella disponibilità del 49enne un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valerio Papadia
6 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Nell'ambito di un'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli e avviata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Campania, sono stati acquisiti elementi probatori grazie all'analisi informatica eseguita su alcuni dispositivi informatici nella disponibilità del 49enne.

Successivamente, la IV Sezione "Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione" della Procura di Napoli, ha disposto una perquisizione locale e informatica ai danni del 49enne, eseguita dalla Polizia di Stato, che ha consentito di accertare la presenza di un ingente quantitativo di video e foto a contenuto pedopornografico, raffiguranti anche minori in tenera età. Tale circostanza ha portato, lo scorso 20 gennaio, all'arresto in flagranza di reato del 49enne che, come detto, deve rispondere di detenzione di materiale pedopornografico; l'indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Violenza sessuale su due minorenni: arrestato educatore

Qualche giorno fa, nella provincia di Salerno, la Polizia di Stato ha invece arrestato un uomo di 35 anni, educatore in una casa di accoglienza, per violenza sessuale su due minorenni che gli erano stati affidati proprio per il suo ruolo. I poliziotti, su alcuni device in uso al 35enne, hanno trovato foto e video degli abusi, perpetrati ai danni di una 16enne e di un altro minore; per questo, l'uomo è stato arrestato anche per produzione di materiale pedopornografico.

Cronaca
6 CONDIVISIONI
Immagine
Condono in Campania, il centrodestra ci riprova. Fico: "Resto della stessa opinione"
Commissioni regionali da un mese ancora in alto mare. Ora c'è il nodo Alaia
Nella prima giunta di Fico salario minimo e dimensionamento scolastico
Salario minimo a 9 euro negli appalti regionali: cosa prevede la legge della Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views