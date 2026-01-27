Sul pc ha foto e video di abusi sessuali su bambini in tenera età: arrestato 49enne in provincia di Napoli

Un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Nell'ambito di un'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli e avviata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Campania, sono stati acquisiti elementi probatori grazie all'analisi informatica eseguita su alcuni dispositivi informatici nella disponibilità del 49enne.

Successivamente, la IV Sezione "Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione" della Procura di Napoli, ha disposto una perquisizione locale e informatica ai danni del 49enne, eseguita dalla Polizia di Stato, che ha consentito di accertare la presenza di un ingente quantitativo di video e foto a contenuto pedopornografico, raffiguranti anche minori in tenera età. Tale circostanza ha portato, lo scorso 20 gennaio, all'arresto in flagranza di reato del 49enne che, come detto, deve rispondere di detenzione di materiale pedopornografico; l'indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Violenza sessuale su due minorenni: arrestato educatore

Qualche giorno fa, nella provincia di Salerno, la Polizia di Stato ha invece arrestato un uomo di 35 anni, educatore in una casa di accoglienza, per violenza sessuale su due minorenni che gli erano stati affidati proprio per il suo ruolo. I poliziotti, su alcuni device in uso al 35enne, hanno trovato foto e video degli abusi, perpetrati ai danni di una 16enne e di un altro minore; per questo, l'uomo è stato arrestato anche per produzione di materiale pedopornografico.