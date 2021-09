Sul Lungomare di Napoli mega-evento di Link&Co: pista ciclabile sospesa per 7 giorni Sul Lungomare di Napoli arriva “Link & Co European Roadshow 2021”, l’evento itinerante della casa automobilistica cinese, che resterà alla Rotonda Diaz fino al prossimo 6 ottobre. Per l’occasione, il Comune di Napoli ha dovuto sospendere la pista ciclabile del Lungomare per 7 giorni. Date e orari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sul Lungomare di Napoli arriva “Link & Co European Roadshow 2021”, l'evento itinerante della casa automobilistica cinese, che resterà alla Rotonda Diaz fino al prossimo 6 ottobre. Per l'occasione, il Comune di Napoli ha dovuto sospendere la pista ciclabile del Lungomare per 7 giorni, per consentire l'allestimento della struttura, da stasera, 20 settembre, e poi nelle giornate fino a mercoledì 23 settembre. E, ancora, dal 3 al 5 ottobre. In entrambi i casi con diversi orari di sospensione.

Inizialmente, la struttura doveva essere molto più ampia, si era pensato a realizzare due torri giganti nell'area pedonale che si trova nel tratto parallelo a viale Dhorn e prospiciente la rotonda Diaz. Poi, però, si è deciso di optare per una dimensione più ridotta. Non saranno più posizionate le due torri inizialmente previste nell'allestimento e l’occupazione di suolo pubblico è stata ridotta da 163 a 108 metri quadrati. La pista ciclabile, quindi, sarà sospesa solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento e disallestimento della struttura della manifestazione, che sorgerà a ridosso del marciapiede lato mare.

Il piano traffico

Ma cosa prevede il dispositivo di traffico? L'istituzione in via Francesco Caracciolo, per i giorni 20, 21, 22 e 23 settembre e 3, 4 e 5 ottobre 2021 per consentire l'allestimento e il disallestimento delle strutture a servizio della manifestazione “LinkCO European Roadshow 2021”.

In via Francesco Caracciolo, la sospensione della pista ciclabile nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e la confluenza di viale Anton Dohrn, con l'obbligo dei ciclisti di condurre a mano il velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del Codice della Strada nel tratto interessato, nei seguenti giorni e orari: