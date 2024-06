Sui Monti Lattari scoperta una piantagione di marijuana viola: ha effetti psichedelici superiori Trovata dai carabinieri una coltivazione di “purple weed”, una sostanza stupefacente nata negli anni ’60 in California e oggetto di una canzone di Jimi Hendrix. Arrestato un 68enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sui Monti Lattari, nella penisola Sorrentina, scoperta una coltivazione di marijuana viola, anche conosciuta come purple weed o purple haze. Si tratta di una sostanza stupefacente, nata in California negli anni '60 e molto diffusa fino agli anni '70. Conosciuta in particolare per gli effetti psichedelici, superiori alla normale marijuana, a causa di una maggiore concentrazione di THC, il tetra-idro-cannabinolo. Questo tipo di droga è diventato molto famoso anche grazie ad una canzone di Jimi Hendrix, a lei dedicata.

Arrestato un 68enne

Le piantine sono state scoperte tra la fitta vegetazione dei Monti Lattari dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia durante un'attività di monitoraggio del territorio. Ogni cambiamento della vegetazione può essere fondamentale e anche il colore delle piante può favorire eventuali avvistamenti. I militari studiano la zona dal paesaggio unico palmo dopo palmo. Si procede con pattugliamenti e rastrellamenti fino a vedere tutto dall’alto con elicotteri e ormai anche droni. È proprio grazie al piccolo dispositivo volante che i carabinieri hanno arrestato un 68enne di Sant’Antonio Abate, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici.

I controlli dei carabinieri con i droni

I militari avevano adocchiato la zona e previsto un servizio ad hoc. L’arrivo dell’uomo ha sbloccato l’operazione con i carabinieri che sono intervenuti. Inizialmente il 68enne non si è arreso, cercando di sfuggire mimetizzandosi nella vegetazione. Peccato per lui che il drone dall’alto seguiva ogni suo passo e i carabinieri hanno potuto bloccarlo e arrestarlo. Le perquisizioni estese nell’area hanno permesso di rinvenire e sequestrare 15 piante da un metro e 80 l’uno in perfetta fioritura.

Sequestrate le piantine

Nel sequestro però emerge un dato allarmante e significativo. I narcotrafficanti stanno rispondendo alle richieste del mercato, specie quello più giovane.

Trovata la purple weed, chiamata anche purple haze come cantava Jimi Hendrix. I carabinieri hanno trovato diverse piantine della marijuana viola diffusa soprattutto tra i giovani della generazione Z, ossia degli anni Novanta. Le piantine erano piccole, probabilmente appena piantate e lontane dal produrre germogli ma il dato resta oggettivo e quella droga è ancora più pericolosa di quella tradizionale

Che cosa è la marijuana viola

La marijuana Purple Weed o Haze, di colore viola, è una pianta ibrida creata sulle coste della California negli anni '60. Si tratta di un incrocio tra una sativa messicana, una colombiana e un’indica indiana e Purple Thai thailandese.