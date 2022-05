Sub di Pompei muore in Abruzzo mentre pesca i polpi: il corpo ritrovato a mare Un pescatore subacqueo di 51 anni di Pompei è stato ritrovato morto annegato in Abruzzo. Il corpo rinvenuto in prossimità della spiaggia di San Vito Chietino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un pescatore subacqueo di 51 anni di Pompei è stato ritrovato morto annegato questa mattina in Abruzzo. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto al largo del litorale abruzzese, in prossimità della spiaggia di San Vito Chietino, sulla Costa dei Trabocchi. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era arrivato nella notte con un amico per pescare dei polpi. Si sarebbe tuffato in acqua, ma non sarebbe più riemerso.

L'allarme lanciato stamattina, ricerche anche con l'elicottero

L'amico questa mattina all'alba ha dato l'allarme, allertando i carabinieri della Compagnia di Ortona, in provincia di Chieti, che a loro volta hanno chiesto anche l'intervento dei mezzi della Capitaneria di Porto per perlustrare le acque sul litorale abruzzese. Alle ricerche ha preso parte anche una squadra dei vigili del fuoco di Pescara con l'elicottero. Ed è stato proprio il velivolo che dopo alcune ore di ricerche assidue è riuscito ad avvistare il corpo del povero pescatore, che era annegato. A questo punto, la salma è stata recuperata dai soccorritori e quindi portata a riva, dove ne è stato constatato il decesso.

La salma all'Ospedale di Chieti per l'autopsia

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Chieti per effettuare l'esame autoptico, dal quale potrebbero emergere elementi utili a capire il motivo del decesso. Lutto, intanto, a Pompei, in provincia di Napoli per la prematura perdita della vita del pescatore subacqueo. Bisognerà aspettare, quindi, i prossimi giorni per avere un quadro più preciso di quanto accaduto nella notte al pescatore di Pompei.