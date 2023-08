Su Napoli forte vento di Libeccio fino a 40 km all’ora, aliscafi fermi nel Golfo Libeccio oltre i 20 nodi ,trasporti per il Golfo bloccati: permane l’allerta meteo in regione.

A cura di Redazione Napoli

Forte vento di Libeccio, proveniente quindi dal quadrante Ovest-Sud Ovest, sta bloccando i collegamenti marittimi veloci per le isole di Ischia e Procida. Sin dal primo mattino il mare grosso ha impedito agli aliscafi di effettuare le corse previste da Molo Beverello e Pozzuoli per i porti di Ischia, Casamicciola, Forio e Marina Grande. Secondo il portale windfinder la velocità supera i 20 nodi (kts) pari a circa 40 chilometri orari.

Sempre a causa delle condizioni meteo avverse che determinano un allerta meteo gialla, sono saltate anche alcune corse di navi traghetto dai porti di Napoli per Ischia e da quello di Pozzuoli per l'isola di Procida. Per il resto della giornata, anche in considerazione delle previsioni meteorologiche non favorevoli, sono probabili ulteriori cancellazioni di corse di mezzi veloci e traghetti per entrambe le isole.