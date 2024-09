video suggerito

Studente di 16 anni cade dal secondo piano della scuola a Torre del Greco: è gravissimo Il dramma questa mattina all'istituto Pantaleo di Torre del Greco. Lo studente 16enne è stato portato all'ospedale del Mare di Napoli: è in pericolo di vita.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Dramma nella mattinata odierna a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: uno studente di 16 anni è precipitato dal secondo piano della scuola, l'istituto superiore "E. Pantaleo", che sorge in via Cimaglia; da quanto si apprende, lo studente sarebbe precipitato dalla finestra della sua aula, poco prima dell'inizio delle lezioni.

Soccorso dai sanitari del 118, il 16enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato in condizioni di salute giudicate molto gravi, in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che al momento risulta ancora poco chiara; al momento, l'ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella del gesto volontario, ma non si esclude nulla.