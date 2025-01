video suggerito

Strani rumori provengono dal bagno della banca: scoperto un buco nelle fogne, i malviventi scappano Accade a Qualiano, nella provincia di Napoli. I dipendenti della banca, allarmati dai rumori provenienti dal bagno, hanno allertato i carabinieri, che hanno scoperto un buco nella parete.

A cura di Valerio Papadia

Deve essere stata grande la sorpresa di alcuni dipendenti di una banca a Qualiano, nella provincia di Napoli, quando hanno udito strani rumori provenire dal bagno dell'istituto di credito, nella fattispecie una filiale del Monte dei Paschi di Siena che sorge in piazza Rosselli. Sarebbe facile abbandonarsi all'ironia se non fosse che, una volta giunti sul posto, i carabinieri, allertati proprio dai dipendenti, hanno scoperto un buco nella parete dei bagni della banca, verosimilmente creato da una cosiddetta "banda del buco" utilizzando le fogne.

I malviventi si sono allontanati prima dell'arrivo dei carabinieri e non hanno potuto mettere a segno il colpo, motivo per il quale nulla è stato rubato dall'istituto di credito. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini del caso per fare piena luce sulla vicenda e individuare i responsabili.

Quello relativo alle "bande del buco" è un fenomeno, purtroppo, frequente nella provincia partenopea. Soltanto qualche giorno fa, lo scorso 7 gennaio, un gruppo di malviventi ha derubato un ufficio postale a Castellammare di Stabia proprio sfruttando un buco scavato nelle fogne per introdurvisi all'interno. Il bottino è stato sostanzioso, dal momento che i ladri sono riusciti a scappare con circa mezzo milione di euro.