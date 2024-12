Strage in una colonia felina a Torre del Greco: morti almeno 10 gatti, ipotesi veleno

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Almeno dieci i gatti morti in una colonia felina di Torre del Greco, in provincia di Napoli: li hanno scoperti alcuni passanti, che hanno poi sollecitato l'intervento del Corpo Gav, le Guardie Ambientali Volontarie, che sono giunte sul posto. Rilievi in corso per capire se si tratti di un caso di avvelenamento o altro. I volontari hanno segnalato il tutto all'assessore Laura Vitiello, che ha subito portato il fatto all'attenzione delle autorità.

"Un gesto ignobile e crudele che, quale assessore al benessere animale, ho provveduto, su segnalazione di Corpo Gav, a denunziare prontamente ai vigili urbani che sono tempestivamente intervenuti e che ringrazio", ha commentato l'assessore Laura Vitiello, "Attendiamo le risposte sul sospetto avvelenamento di competenza dell’Asl intervenuta nel pomeriggio sui luoghi ove sono stati trovati morti i poveri gattini".

Ma in Rete, intanto, i residenti sono furibondi: "Tanto per farvelo sapere la colonia era registrata all’Azienda Sanitaria Locale, c’è un esposto con sequestro delle telecamere ed ora andrà tutto in procura", fanno sapere i residenti di via Calabria, in zona Sant'Antonio, dove si trova la colonia. E non è escluso che nelle prossime ore le forze dell'ordine possano già identificare gli eventuali responsabili. I corpi dei gatti sono invece stati portati ai medici veterinari chiamati a compiere gli esami autoptici per capire cosa abbia causato la morte di tanti gatti in poco tempo, all'interno della medesima colonia.