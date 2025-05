video suggerito

Strade chiuse a Napoli per "Neapolis Aquathlon" il 18 maggio: via Caracciolo e viale Dohrn Per la gara "Neapolis Aquathlon 2025" il Comune ha stabilito di chiudere, per domenica 18 maggio, via Caracciolo e viale Dorhn fino a cessate esigenze.

A cura di Vincenzo Cimmino

Via Caracciolo, immagine di repertorio

Napoli ospiterà il "Neapolis Aquathlon 2025", la gara multidisciplinare in cui gli atleti sono impegnati in una prova di nuoto e in una di corsa, in diretta successione. Per le competizioni, in programma domenica 18 maggio sul Lungomare Caracciolo e sulla Rotonda Diaz, il Comune ha istituito un particolare dispositivo di circolazione in via Caracciolo e in viale Dohrn per consentire l’evento sportivo.

Dalle ore 7:00 alle ore 12:30, e comunque fino a cessate esigenze, è posto il divieto di transito veicolare in via Francesco Caracciolo e in viale Anton Dohrn, nella direzione che va da Piazza della Repubblica a Piazza Vittoria, con contestuale deviazione del flusso di traffico proveniente da Mergellina sulla Riviera di Chiaia. Dalle ore 7:00 alle ore 17:00, e comunque fino a cessate esigenze, c'è sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza della Repubblica.

La manifestazione sportiva avrà inizio domenica 18 alle 8,30. Si partirà con una corsa di 2.500 metri, poi con 1.000 metri di nuoto e infine altri 2.500 metri di corsa. Si nuoterà in mare, nella zona antistante Mappatella Beach, con unico giro segnalato da boe. La frazione podistica sarà invece costituita da un circuito da ripetere per tre volte. Le premiazioni si terranno alle 12,30, con un pasta party dedicato a tutti i partecipanti.