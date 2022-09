Strada bloccata e musica alta: mille euro di multa a Rita De Crescenzo per l’inaugurazione del negozio Inquinamento acustico e occupazione abusiva di suolo le sanzioni contestate alla influencer napoletana durante la festa per l’inaugurazione del suo negozio di abbigliamento.

A cura di Valerio Papadia

Non è passata di certo inosservata la festa, che ha avuto luogo qualche giorno fa, in occasione della inaugurazione del negozio di abbigliamento di Rita De Crescenzo, nota influencer partenopea che ha dato vita a una nuova attività commerciale in via Benedetto Cairoli, nel cuore del Borgo Sant'Antonio Abate, o buvero come lo chiamano i napoletani. E, a distanza di qualche giorno, per la De Crescenzo sono arrivate le sanzioni della Polizia Municipale di Napoli: oltre mille euro di multa per il baccano provocato con l'inaugurazione. Durante la festa, infatti, la influencer si è presentata vestita da regina, con tanto di corona e mantello: ai suoi lati, una fiumana di persone, che ha bloccato praticamente tutta la strada.

Perché Rita De Crescenzo è stata multata

Nella fattispecie, le sanzioni sono arrivate per inquinamento acustico e per occupazione abusiva di suolo pubblico: per la prima è arrivata la multa più salata, mille euro, mentre per la seconda la multa è stata di 100 euro; nel secondo caso, al Cosap le eventuali valutazioni per la maggiorazione dell'importo. Proprio nelle scorse ore, su TikTok, social sul quale la donna è particolarmente seguita, è stata la stessa De Crescenzo a pubblicare un video nel quale mostra i verbali ricevuti dalla Municipale e annuncia l'intenzione di fare ricorso. Come spiega la stessa influencer nel video, infatti, avrebbe avuto tutte le carte in regola, autorizzazioni non meglio precisate per l'inaugurazione del negozio.