Storia di Tommaso Vittozzi, poliziotto ucciso durante una rapina ad Arzano nel 1984: aveva 32 anni Sovrintendente della Digos alla Questura di Napoli, Tommaso Vittozzi aveva 32 anni quando, il 13 agosto del 1984, mentre era libero dal servizio, intervenne per sventare una rapina ad Arzano e venne ferito da tre colpi di pistola. Il poliziotto morì quasi un mese dopo, il 5 settembre, al Policlinico di Napoli, dove era stato ricoverato.

A cura di Valerio Papadia

Un post pubblicato sui social dall'Agente Lisa, il bot della Polizia di Stato programmato per rispondere alle domande relative a passaporti e viaggi all'estero, ha ricordato il sovrintendete Tommaso Vittozzi, ucciso durante una rapina da Arzano, nella provincia di Napoli, nel 1984: aveva 32 anni. L'Agente Lisa ha riproposto sui social network un commento di Marina, la figlia di Vittozzi, bambina quando il papà venne ucciso, che ha scritto: "Quando sono entrata nel Sacrario ho trattenuto il respiro… i miei occhi ti hanno cercato e in pochissimi secondi ti ho trovato… è stata un’emozione che non si può spiegare. Per sempre, Papà".

L'omicidio del sovrintendente Tommaso Vittozzi

Era il 13 agosto del 1984: Tommaso Vittozzi, sovrintendente della Digos alla Questura di Napoli, era libero dal servizio e si trovava davanti all'esercizio commerciale di un amico, al Parco Quadrifoglio, rione popolare di Arzano, nell'hinterland a nord del capoluogo campano. All'improvviso, tre malviventi, giunti a bordo di un'auto, si avvicinarono al poliziotto e all'amico nel tentativo di rapinare l'esercizio commerciale: Vittozzi cercò di estrarre la pistola di ordinanza, ma venne colpito quasi a bruciapelo dai malviventi, che gli spararono tre colpi di pistola prima di darsi alla fuga.

Soccorso dall'amico, il sovrintendente venne trasportato all'ospedale Pellegrini di Napoli, dove fu operato d'urgenza: i proiettili gli avevano trapassato duodeno e fegato. Qualche tempo dopo l'intervento, Tommaso Vittozzi venne trasferito al Policlinico, dove era stata programmata una nuova operazione: il giorno prima dell'intervento, quasi un mese dopo la sparatoria, il 5 settembre del 1984, il poliziotto però morì. Aveva 32 anni, una moglie e due bambine piccole.