Storia della mamma di Bruce Springsteen: Adele Zerilli era originaria di Vico Equense La madre del cantautore, Adele Zerilli, è morta all'età di 98 anni. Suo padre, nonché nonno di Springsteen, era arrivato in America da Vico Equense, in Penisola Sorrentina.

A cura di Valerio Papadia

Bruce Springsteen e la mamma Adele / foto Springsteen, Twitter

È morta Adele Zerilli, madre del famoso cantautore americano Bruce Springsteen: la donna, che da tempo era malata di Alzheimer, aveva 98 anni. Ad annunciare la sua morte è stato lo stesso Springsteen, che sui social ha pubblicato un video in cui ballano insieme e citando poi alcuni versi della sua canzone "The Wish". Forse non tutti sanno, però, che Adele Zerilli – e di conseguenza anche il cantautore – era originaria di Vico Equense, perla della Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli.

Adele era nata a Brooklyn, New York, ma da genitori entrambi campani. Come racconta lo stesso Bruce Springsteen nella sua autobiografia "Born to run", suo nonno materno, Anthony Alexander Andrew Zerilli, aveva lasciato Vico Equense per tentare la fortuna a San Francisco. Dalla West Coast degli Stati Uniti si era poi spostato ad Est, a New York, dove si era laureato, era diventato avvocato e dove poi, il 4 maggio del 1925, era nata Adele.

Ancora nella sua autobiografia, il cantautore statunitense parla dei valori che gli ha trasmesso sua madre Adele:

Sincerità, coerenza, professionalità, cortesia, pietà, educazione, sollecitudine, orgoglio, onore, amore, fede nella e fedeltà alla famiglia, impegno, entusiasmo per il lavoro e un’insaziabile fame di vita.

Da sempre, Adele Zerilli è stata la prima fan della musica di suo figlio; sovente, assisteva ai concerti di "The Boss" – soprannome di Springsteen – salendo in alcuni dei suoi migliaia di concerti, anche sul palco a danzare con lui, come molti video dimostrano.