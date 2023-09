Stipendi, male Napoli: si guadagnano quasi 10mila euro all’anno in meno di Milano e Roma Il report Geography Index dell’Osservatorio Job Pricing sulla retribuzione media annua nelle province italiane: male Napoli, che perde addirittura 7 posizioni rispetto all’anno precedente.

A cura di Valerio Papadia

Quanto si guadagna nelle diverse province italiane? Lo rivela il report annuale Geography Index dell'Osservatorio Job Pricing, relativo, in questo caso, all'anno 2022, che riporta la retribuzione media annuale in tutto lo Stivale. Il report evidenzia, anche dal punto di vista degli stipendi, ancora un forte divario tra Nord e Sud: basti pensare che a Milano, che si trova al primo posto, si guadagna in media il 52% in più rispetto a Ragusa, che occupa invece l'ultimo posto della classifica. E Napoli? Anche nel capoluogo campano e nella sua provincia la situazione non è così rosea, dal momento che si trova al 72esimo posto: Napoli perde addirittura 7 posizioni rispetto al 2021.

Quanto si guadagna a Napoli in un anno?

Il report di Job Princing stima la retribuzione media annuale nella provincia di Napoli a 27.127 euro. Un dato non proprio confortante, se si considera che un napoletano guadagna in media quasi 10mila euro in meno rispetto a un milanese: nel capoluogo lombardo, che come detto si trova al primo posto, lo stipendio medio è 35.724 euro. Napoli si posiziona male anche rispetto a Roma, che è seconda e dove si guadagnano in media in un anno 33.521 euro.

Gli stipendi in Campania e nelle altre province

Nella classifica sulla retribuzione media annua si posiziona male anche la Campania, al quattordicesimo posto con uno stipendio medio di 27.015 euro. Nel resto delle province della regione la situazione non migliora, anzi: sono tutte al di sotto di Napoli. La prima è Benevento, con uno stipendio medio di 26.522 euro; a seguire Salerno con 26.235, Caserta con 26.115 e Avellino con 25.990.