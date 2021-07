Sting e la moglie Trudie innamorati di Napoli, lei incontra Jorit per il documentario sulla città La produttrice cinematografica Trudie Styler, moglie del cantante Sting, ha incontrato l’artista Jorit per citarlo nel documentario che sta preparando su Napoli. “Mi sono innamorata della sua città”, ha scritto in un post su Facebook in cui ha pubblicato una foto che li ritrae insieme ed un altro scatto che mostra il Che Guevara dipinto a San Giovanni a Teduccio.

A cura di Redazione Napoli

Lo aveva annunciato qualche settimana fa, ora è arrivato il momento delle riprese: Trudie Styler è stata in questo giorni a Napoli col marito, il cantante Sting, per cominciare il suo documentario dedicato alla città. Ieri l'attrice e produttrice cinematografica ha incontrato l'artista napoletano Jorit, per menzionarlo nel progetto, rapita dalle sue opere. Sul suo profilo Facebook ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme ed ha allegato anche una fotografia che mostra "Patria o Muerte", dedicata a Ernesto Che Guevara, dipinta sui muri dei palazzoni di Taverna del Ferro, a San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, nella stessa zona che ospita il Maradona e lo scugnizzo Niccolò.

"Ho incontrato l'incredibile artista Jorit mentre inizio i preparativi per il mio documentario ambientato a Napoli – scrive Trudie Styler – Sì, mi sono innamorata della sua città. Guardate i suoi impressionanti murales che sorvegliano molti luoghi in giro per il mondo", continua, per poi proseguire con un "Grazie" (in italiano, ndr) "per il tuo tempo e la tua arte". L'incontro è stato raccontato anche dall'artista napoletano in un post di ieri sera.

"Oggi ho avuto una visita davvero speciale – ha scritto Jorit – è passata a salutarmi Trudie Styler. Trudie non ha bisogno di presentazioni, ma per chi non la conoscesse è una attrice e produttrice cinematografica inglese, di spessore internazionale. Avete presente “Friends”, il telefilm? o “Snatch – Lo strappo”, con protagonista Brad Pitt? Trudi è tra i produttori. Sono ancora più contento perché questa visita non è stata di “cortesia” ma incentrata sulla possibilità di realizzare un documentario su Napoli! Mi ha chiesto se ne volessi far parte raccontando la mia storia. Non so se è tutto un caso, so che era in giro con il marito (che per chi non lo sapesse è il cantante Sting ) e si sono innamorati della nostra città!".