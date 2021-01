in foto: Immagine di repertorio

Oltre quaranta colpi di pistola sono stati esplosi nella notte in via Gradini San Nicandro, ai confini del rione Sanità, nel quartiere Stella, al centro di Napoli. Sul posto i carabinieri della Compagnia Stella. Si sarebbe trattato di una stesa, l'intimidazione è diretta probabilmente a un pregiudicato che abita nelle vicinanze; a pochi passi dal luogo degli spari risiede un giovane pregiudicato per spaccio, i militari stanno accertando se fosse lui l'obiettivo del raid.

L'allarme è scattato intorno alle 00:30, quando alcuni residenti hanno chiamato i carabinieri per segnalare l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco: a sparare sarebbero stati dei ragazzi sugli scooter, che avrebbero percorso la strada velocemente armi in pugno e mirando in alto, senza un obiettivo preciso, e si sarebbero dileguati subito dopo. Durante i rilievi i militari hanno rinvenuto 40 bossoli a salve, due bossoli e due ogive deformate di calibro non ancora identificato.

Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza delle strade circostanti, che potrebbero avere ripreso gli autori del raid o fornire elementi sul percorso da loro effettuato per raggiungere via Gradini San Nicandro o nella successiva fuga. Non risultano feriti, anche i due proiettili veri sono stati sparati verso gli edifici e non hanno causato danni. I militari hanno ascoltato alcuni pregiudicati che vivono nei paraggi per cercare di individuare l'obiettivo del raid, evidentemente a scopo intimidatorio; tra le ipotesi, quella secondo cui sarebbe stato diretto a un 24enne del posto, pregiudicato per droga e ritenuto vicino al clan Savarese, che abita poco distante dal luogo degli spari.