Stesa a San Giovanni a Teduccio, gli spari nel Rione Villa

Immagine di repertorio

Si torna a sparare nel Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: nella serata di ieri, 28 agosto, sono stati esplosi almeno tre colpi di pistola, tanti quanti i bossoli successivamente rinvenuti a terra. La zona è quella di via Ravello, civico 13, poco distante da dove in passato vivevano diversi esponenti di vertice del clan Rinaldi. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, non risultano danni o feriti.

L'allarme intorno alle 19, quindi ancora alla luce del sole; la dinamica è da ricostruire ma avrebbero esploso i colpi in movimento, da uno scooter o un'automobile. Sul posto sono intervenute la pattuglia del commissariato di San Giovanni a Teduccio e la squadra della Polizia Scientifica per i rilievi.

Si sarebbe trattato di una stesa: non sono stati riscontrati danni agli edifici vicini e, dal controllo di prassi effettuato presso i Pronto Soccorso, non risultano feriti; è quindi verosimile che i colpi siano stati esplosi in aria, seguendo le logiche dei messaggi di camorra, per intimidazione o per rimarcare la presenza del gruppo criminale sul territorio.