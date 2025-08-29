napoli
video suggerito
video suggerito

Stesa a San Giovanni a Teduccio, gli spari nel Rione Villa

Tre bossoli di pistola rinvenuti in via Ravello, a San Giovanni a Teduccio, Napoli Est; gli spari nella serata di ieri, 28 agosto. Si sarebbe trattato di una stesa.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Nico Falco
34 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Si torna a sparare nel Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: nella serata di ieri, 28 agosto, sono stati esplosi almeno tre colpi di pistola, tanti quanti i bossoli successivamente rinvenuti a terra. La zona è quella di via Ravello, civico 13, poco distante da dove in passato vivevano diversi esponenti di vertice del clan Rinaldi. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, non risultano danni o feriti.

L'allarme intorno alle 19, quindi ancora alla luce del sole; la dinamica è da ricostruire ma avrebbero esploso i colpi in movimento, da uno scooter o un'automobile. Sul posto sono intervenute la pattuglia del commissariato di San Giovanni a Teduccio e la squadra della Polizia Scientifica per i rilievi.

Si sarebbe trattato di una stesa: non sono stati riscontrati danni agli edifici vicini e, dal controllo di prassi effettuato presso i Pronto Soccorso, non risultano feriti; è quindi verosimile che i colpi siano stati esplosi in aria, seguendo le logiche dei messaggi di camorra, per intimidazione o per rimarcare la presenza del gruppo criminale sul territorio.

Cronaca
34 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Cosa c’è dietro i negozi di calamite e souvenir dei bengalesi che hanno invaso Napoli
I negozi di calamite dei bengalesi: "Così vengono sfruttati i migranti per arricchire le mafie"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views