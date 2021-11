Statua Maradona, oggi la colata di bronzo alla presenza del sindaco Manfredi La colatura è stata effettuata alle Fonderie Del Giudice a Nola. La statua sarà di Diego Armando Maradona sarà presentata il prossimo 28 novembre.

A cura di Valerio Papadia

Oggi, alle Fonderie Del Giudice di Nola, nella provincia partenopea, si è tenuta la colatura di bronzo della statua raffigurante Diego Armando Maradona. Alla colatura dell'opera dedicata al Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre del 2020, c'erano anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il patron del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis. L'opera, a grandezza naturale, è stata commissionata e donata da Stefano Ceci, amico e manager di Maradona negli ultimi anni.

La statua sarà presentata il 28 novembre

Stando a quanto si apprende, la statua in bronzo di Maradona sarà presentata il prossimo 28 novembre, in occasione della partita Napoli-Lazio, che si terrà appunto allo Stadio Maradona a Fuorigrotta: prima del match, la statua farà un giro sulla pista di atletica dell'impianto sportivo e sarà così mostrata ai tifosi. Da indiscrezioni, all'evento dovrebbero essere presenti anche il presidente della Fifa Gianni Infantino e quello della Uefa Aleksander Ceferin.

A Napoli festa per il compleanno di Maradona

Lo scorso 30 ottobre, invece, Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 61 anni. Per l'occasione, a Napoli, città che non l'ha mai dimenticato, in migliaia sono scesi in strada per rendere omaggio al Pibe de Oro. I tifosi più accaniti si sono radunati sotto al murales che ritrae il volto di Diego realizzato a Ponticelli, quartiere della periferia Est della città, dallo street artist Jorit: i napoletani hanno così mostrato striscioni, acceso fumogeni, intonato canti per augurare buon compleanno a Maradona. Pellegrinaggi di tifosi anche davanti al murales che omaggia Maradona ai Quartieri Spagnoli.