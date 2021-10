A Napoli festa ai murales di Maradona con migliaia di tifosi e fuochi d’artificio per il compleanno Fuochi di artificio, striscioni, canti, cori e balli: migliaia di tifosi stanotte in strada a Napoli hanno reso omaggio a Diego Armando Maradona, nel giorno della sua nascita, il 30 ottobre 1960, davanti ai murales che lo ritraggono. A Ponticelli fumogeni e fuochi artificiali davanti al maxi-ritratto del Pibe de Oro firmato dallo street artist Jorit.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fuochi di artificio, striscioni, canti, cori e balli: migliaia di tifosi stanotte in strada a Napoli hanno reso omaggio a Diego Armando Maradona, nel giorno della sua nascita, il 30 ottobre 1960, davanti ai murales che lo ritraggono. Il Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre dell’anno scorso, quest’anno avrebbe compiuto 61 anni. Stanotte, davanti al maxi-ritratto realizzato dallo street artist Jorit a Ponticelli si sono radunati tantissimi fan del campione argentino, considerato il più grande calciatore di tutti i tempi che ha fatto vincere al Napoli, tra l’altro, due scudetti e una Coppa Uefa, per tributargli omaggio. I tifosi hanno lanciato petardi e fumogeni e poi sono stati esplosi anche dei fuochi di artificio.

Pellegrinaggi di tifosi anche al “santuario” dedicato a Maradona ai Quartieri Spagnoli. Mentre il sindaco Gaetano Manfredi l’ha ricordato con un post su Facebook: “Napoli ti festeggia in eterno. Buon compleanno Diego Armando”. Il mese prossimo, intanto, ci sarà un’altra cerimonia di ricordo, ad un anno dalla scomparsa del calciatore. Il Comune di Napoli lo scorso anno, con la precedente giunta De Magistris, per omaggiarlo, gli ha intitolato l’ex Stadio San Paolo, oggi Stadio Diego Armando Maradona, dove gioca il Calcio Napoli. Mentre l'Eav, la società dei trasporti della Regione Campania, gli ha intitolato la stazione che si trova a Fuorigrotta nei pressi dello stadio. Altre stazioni e piazze sono in procinto di essere dedicate al campione. Maradona non è mai entrato nelle graduatorie del Pallone d'oro perché fino al 1994 il premio era riservato ai giocatori europei. Nel 1995 però vinse il Pallone d'oro alla carriera.