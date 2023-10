Stalking e minacce verso l’ex-fidanzata: giovane in manette a Castel Volturno Nel casertano un giovane avrebbe reso la vita impossibile alla sua ex-ragazza e ai suoi parenti e amici, con minacce di morte e manie persecutori, tanto da spingerla a denunciare alla polizia. Ora si trova in carcere in stato di custodia cautelare, grazie al “Codice Rosso”.

A cura di Vincenzo Piccolo

Foto di repertorio

È il culmine di un'indagine scattata grazie alla procedura d'urgenza "Codice Rosso" quella che ha portato all'arresto di un giovane residente a Castel Volturno (Caserta), che sarebbe accusato di stalking e minacce di morte nei confronti dell'ex ragazza. Le manette al ragazzo sono state messe il 12 ottobre scorso dagli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato, a seguito di una segnalazione da parte della vittima che si è convinta a sporgere denuncia, dopo l'ennesimo caso di violenza.

Alla fine dell'attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa locale Procura, sono emersi i comportamenti violenti e vessatori che l'indagato avrebbe assunto nei confronti della sua ex-ragazza, nonostante la passata relazione affettiva. Questo tipo di condotta avrebbe causato, alla giovane donna, danni psicologici sfociati in un fondato timore verso la sua stessa incolumità e dei suoi familiari e amici, a questo si sarebbe aggiunto un profondo stato d'ansia e di paura.

Così è stata data esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria C.V., che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato. A spingere la vittima alla denuncia sarebbe stato l'ultimo episodio molesto avvenuto a Castel Volturno dove, oltre alle minacce di morte, l'accusato avrebbe ferito un amico della donna che era intervenuto per proteggerla, tanto sarebbe bastato per spingere gli agenti a fermare l'uomo.