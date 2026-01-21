Stalking all’ex moglie nel Beneventano: riconosciuta per la prima volta anche l’aggravante di genere

A Montesarchio, nel Beneventano, un uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex moglie. In questo caso, è stata riconosciuta l’aggravante di genere anche per lo stalking, introdotta soltanto alla fine del 2025.

Immagine di repertorio

A Montesarchio, piccola cittadina della provincia di Benevento, ha trovato per la prima volta applicazione l'aggravante di genere anche per lo stalking, introdotta soltanto dalle legge 181/25 entrata in vigore soltanto il 18 dicembre del 2025 (con la quale è stato introdotto anche il reato di femminicidio). Nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, i carabinieri della stazione di Montesarchio hanno eseguito una ordinanza nei confronti di un uomo residente nella cittadina sannita, emessa dal gip su richiesta della Procura di Benevento, con la quale è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa a meno di un chilometro, con l'applicazione del braccialetto elettronico. Dalle indagini, condotte dai militari dell'Arma, è emerso che l'uomo, dopo la fine della relazione con l'ex moglie, aveva cominciato a perseguitarla.

L'uomo ha anche danneggiato l'auto dell'ex moglie

Nella fattispecie, l'uomo avrebbe rivolto alla donna reiterate e gravi minacce, sia telefonicamente che tramite messaggi. Poi, come denunciato dalla stessa vittima ai carabinieri agli inizi del corrente mese di gennaio, l'indagato avrebbe danneggiato l'automobile dell'ex moglie. Le indagini dei carabinieri, scattate subito dopo la denuncia, hanno tenuto conto dei messaggi minatori che l'uomo inviava alla donna e della testimonianza di persone informate sui fatti; il giudice, ritenendo che i comportamenti dell'indagato potessero continuare, ha disposto la misura cautelare.

L'aggravante di genere per il reato di stalking

Come detto, il caso di Montesarchio è stato il primo in cui è stato riconosciuto l'aggravante di genere anche per lo stalking. Come recita la legge 181/25, questo è previsto "quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali".