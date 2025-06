video suggerito

Stadio Maradona, rimossi 75 veicoli in divieto di sosta durante il concerto di Marracash Controlli nell’area del Maradona durante il concerto di Marracash: denunciati parcheggiatori abusivi, multate e rimosso auto e moto in divieto di sosta. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Auto e moto rimosse, parcheggiatori abusivi denunciati, venditori ambulanti multati: è il bilancio all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona durante il concerto di Marracash, che ha portato nell'impianto di Fuorigrotta quasi 35mila spettatori. Il Comando della Polizia Locale di Napoli, come già avviene in occasione delle partite di calcio della squadra partenopea, ha intensificato i controlli nell'area, per garantire la sicurezza pubblica, la tutela della legalità e il regolare svolgimento dell'evento.

In particolare, le attività hanno visto coinvolti 57 agenti e due ufficiali tra viale Giochi del Mediterraneo, piazzale Tecchio e le varie strade limitrofe. Sono stati 75 i veicoli rimossi, di cui sette motorini, tutti perché in divieto di sosta, per lo più in prossimità degli incroci e lungo le corsie dedicate al trasporto pubblico. Ma non solo: denunciati e sanzionati anche otto parcheggiatori abusivi, mentre sono state sequestrate 230 birre e bevande in lattina e vetro. Inoltre, sono scattati 90 verbali per infrazioni al codice della strada, tra cui mancata revisione, sosta su marciapiedi, guida con uso del telefono cellulare e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.