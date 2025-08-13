Stadio Maradona, in arrivo nuovo parcheggio da 300 posti e i lavori al terzo anello

Immagine di repertorio

Il Comune di Napoli accelera sul restyling dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. "L'impianto sportivo – spiega Nino Simeone, presidente Commissione Infrastrutture del consiglio comunale di Napoli – è al centro di un progetto di rilancio, con un primo intervento che prevede la riattivazione del terzo anello e la creazione di nuovi parcheggi in struttura, con altri 300 posti auto nell’area dell’ex cinodromo di Viale Kennedy. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e restituire alla città un impianto all’altezza dei grandi eventi".

Il futuro dello stadio cittadino si deciderà "in sinergia con il Calcio Napoli, ma soprattutto con UEFA ed Euro 2032 – prosegue Simeone -a partire dalla questione della pista d’atletica. Da novembre, sono convinto che potremo contare su un impegno concreto da parte della Regione Campania. Vorremmo riportare allo stadio anche le finali dei Giochi della Gioventù cittadine o proporre un Gran Premio di atletica leggera, per valorizzare lo sport a tutti i livelli, dalle scuole all’agonismo internazionale".

Concerti e grandi eventi al Maradona anche nel 2026

Oltre al Campionato di Serie A e alle coppe, lo Stadio Maradona, insomma, potrebbe ospitare anche altri grandi eventi sportivi. "Piazza del Plebiscito e lo Stadio Maradona – aggiunge Simeone – sono sempre più richiesti per concerti ed eventi. Solo nel mese di giugno, i concerti nel Maradona hanno generato entrate comunali quattro volte superiori rispetto a un intero anno di convenzione con il club calcistico. Napoli guarda al futuro: sport, cultura e grandi eventi al centro della rinascita urbana. Dopo il successo del Giro d’Italia e il titolo di Capitale Europea dello Sport, Napoli continua a sognare in grande. È stato appena siglato il protocollo per l’America’s Cup, e all’orizzonte si profilano nuove sfide: tra queste, potrebbe esserci un possibile Gran Premio urbano di Formula 1 o una tappa del mondiale di Formula E. Progetti ambiziosi che richiedono infrastrutture moderne e una città pronta ad accogliere eventi internazionali nel cuore del proprio tessuto urbano. Napoli è pronta. I sogni sono ambiziosi, ma realizzabili. Con determinazione, visione e coraggio, si può fare".