Stadio “Maradona” di Napoli, stop alla visite gratuite. Ma nessuno lo sa: protestano i tassisti Con una ordinanza non ancora diffusa dal Comune di Napoli, si decide per lo stop alle visite allo Stadio. L’associazione tassisti denuncia “rappresenta un danno al turismo a cui si deve rimediare”

A cura di Vincenzo Piccolo

Stop alle visite gratuite allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli. È quanto hanno appreso i tassisti che si sono visti bloccare all'ingresso i turisti che avevano accompagnato allo stadio. Lo stop arriverebbe da un'ordinanza non ancora trasmessa ai vari consorzi dei taxi, che per questo ha deciso di scrivere al Comune per chiedere chiarimenti.

Fermare le visite ai turisti che arrivano da ogni parte del mondo per poter scattare uno foto ad uno stadio simbolo della storia del calcio «rappresenta un danno al turismo a cui si deve rimediare», denunciano i tassisti. Lo stop sarebbe in vigore anche quando la squadra del Napoli non avrebbe partite o allenamenti in programma.

Quindi l'associazione Tassisti di Napoli ha deciso di inviare una lettera agli uffici comunali chiedendo deroghe e maggiori informazioni, ma anche per avvertire i tanti turisti che arrivano nella città con la speranza di poter calpestare, per un attimo, la stessa erba dove ha giocato la "Mano de Dios". La lettera, destinata al vicesindaco e agli assessori allo Sport e Bilancio (con delega al Patrimonio), vuole sottolineare la delusione che provano i turisti, che hanno tra le altre mete napoletane anche l'impianto sportivo di Fuorigrotta, l'ex ex San Paolo, quando sanno di non poterci entrare.

La situazione sarebbe emersa dopo che un tassista, che aveva accompagnato fuori allo stadio di Fuorigrotta dei turisti provenienti da Como, avrebbe visto i passeggeri essere fermati all'ingresso dai custodi. Così il tassista sarebbe sceso dalla vettura per chiedere il perché dello stop, sentendosi rispondere :«l'accesso è vietato causa ordinanza del Comune».

«Abbiamo fatto una ricerca all'albo pretorio, ma non risultano ordinanze al riguardo», fa sapere l'associazione che chiede di poter leggere l'atto. Ma ora i tassisti chiedono anche la trasmissione «del numero Protocollo Generale dell'ordinanza citata dagli operatori comunali, per l'accesso agli atti, per capire e dare informazioni certe alla clientela che sceglie la nostra città e sceglie di visitare lo stadio "Maradona"», ma di capire anche perché lo si viene a sapere solo ora.