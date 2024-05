Cedimenti allo Stadio Maradona, chiusa la Curva B inferiore: “Non c’entra il bradisismo”

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Lo stadio Maradona non ha evidenziato alcun problema sismico". Lo comunica l'Assessorato alle Infrastrutture del Comune di Napoli nella giornata di oggi. Una risposta che arriva dopo alcuni problemi registrati nella parte inferiore della Curva B, un avvallamento di 2-3 gradoni, che ha fatto temere un collegamento con il problema del bradisismo dei Campi Flegrei, che riguarda anche il quartiere napoletano di Fuorigrotta, e le recenti scosse di questi giorni. In ogni caso, la Curva B inferiore resterà chiusa fino al termine delle stagione, ovvero per le due gare rimaste da giocare agli Azzurri tra le mura amiche, contro Bologna e Lecce.

Palazzo San Giacomo ha fatto sapere che lo Stadio Diego Armando Maradona "ha una struttura concepita in modo molto robusto negli anni '50 e '60, ha resistito perfettamente al terremoto dell'Irpinia del 1980 e la copertura è stata progettata per Italia '90 dopo che Napoli era stata classificata in zona sismica". Inoltre, "nessuna delle scosse collegate al bradisismo ha provocato danni e d'altra parte lo stadio è fuori dalla zona di interesse definita dal Decreto Legge 140 sul Rischio sismico collegato al bradisismo convertito in Legge".

Tuttavia, per quanto riguarda il problema riscontrato nella parte inferiore della Curva B, il Comune di Napoli fa sapere che "non è in alcun modo collegabile agli eventi sismici che si registrano con il bradisismo. Non vi è una struttura significativa, ma solo una sovrapposizione dell'anello inferiore costruito per Italia '90 rispetto al precedente originale sottostante. Al massimo un problema di vecchiaia, su una struttura molto sollecitata dal movimento dei tifosi. In ogni caso", conclude l'Assessorato, "a breve si interverrà per il completo ripristino. Tutte le prove effettuate in altri settori hanno dimostrato l'integrità strutturale degli altri settori dell'anello inferiore".