Sta per lanciarsi dal cavalcavia della statale, 36enne salvato dai carabinieri in Irpinia È accaduto a Montemarano, nella provincia di Avellino: l’uomo stava per suicidarsi, ma grazie al lavoro dei carabinieri è stato tratto in salvo.

A cura di Valerio Papadia

Era intenzionato a suicidarsi e, dopo aver scavalcato il parapetto, stava per lanciarsi dal cavalcavia: soltanto l'opera di dissuasione dei carabinieri ha evitato il peggio e ha consentito di trarre in salvo un uomo di 36 anni: è accaduto a Montemarano, nella provincia di Avellino.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 8 ottobre, un automobilista che stava percorrendo la SS 7 Ofantina Bis, ha notato un uomo in bilico su un cavalcavia e ha allertato il 112. Sul posto, su disposizione della Centrale Operativa, sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Montella, che hanno trovato sul cavalcavia un 36enne napoletano, che aveva già scavalcato il parapetto e minacciava di lanciarsi di sotto.

Con cautela, i militari dell'Arma si sono avvicinati: uno dei carabinieri, capita la gravità della situazione, ha instaurato un dialogo con il 36enne, chiedendogli come si chiamasse e cercando di stabilire una connessione con lui. È stato così che il militare ha convinto l'uomo, parola dopo parola, a desistere dal suo intento suicida: il 36enne è stato così tratto in salvo e affidato ai sanitari del 118, che lo hanno portato nel più vicino ospedale per tutti gli accertamenti del caso.