Vuole vederci chiaro la famiglia di Silvana, una donna di 52 anni di Sant'Agata dei Goti, nella provincia di Benevento, deceduta dopo che le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate in seguito ad alcuni interventi di bypass gastrico. La donna, purtroppo, è deceduta nella giornata di ieri all'ospedale di Mercato San Severino, nella provincia di Salerno, dove era stata ricoverata quando le sue condizioni si erano aggravate: dopo la morte, i famigliari hanno sporto denuncia e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la salma è stata posta sotto sequestro, in attesa dell'autopsia; i carabinieri hanno posto sotto sequestro anche la cartella clinica della donna.

Il calvario di Silvana comincia nel settembre del 2020, quando la 52enne si reca all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento per sottoposti a un intervento di bypass gastrico, nella speranza di ridurre l'eccessivo peso. Il mese successivo, in ottobre, la donna si sottopone poi ad altri due interventi di bypass nello stesso nosocomio sannita. Tornata a casa dopo la degenza, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate progressivamente: la 52enne si rivolge dapprima all'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agate dei Goti, poi viene trasferita all'ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino, specializzato nel trattamento di queste problematiche. Nel nosocomio del Salernitano la donna viene sottoposta a un nuovo intervento chirurgico, ma le sue condizioni di salute sono diventate via via più precarie, fino purtroppo al decesso, avvenuto ieri. Spetta ora agli inquirenti stabilire le cause precise che hanno portato Silvana alla morte.