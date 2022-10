Spruzza lo spray con l’accendino acceso, 17enne ustionato al viso a scuola a Sorrento Il ragazzo è stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono stabili. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Uno studente del Liceo Salvemini di Sorrento è rimasto ustionato al corpo e al viso dopo aver spruzzato lo spray deodorante in prossimità di un accendino acceso. Il tutto è avvenuto negli spogliatoi della palestra della scuola. Il giovane, secondo quanto ricostruito, aveva appena finito l'ora di educazione fisica con i compagni, quando è accaduto l'incidente. È stato quindi soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia per le cure mediche del caso, dove, nella giornata di venerdì 7 ottobre, è stato ricoverato con ustioni di primo e secondo grado. Il ragazzo, che ha 17 anni, colpito dalla fiammata è rimasto ferito al viso e agli arti superiori.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato del commissariato di Sorrento. Il giovane frequenta il quarto anno nell'istituto superiore del Comune della costiera. Sotto choc i compagni di scuola che hanno assistito all'incidente e hanno poi chiamato i soccorsi. La scuola ha immediatamente avvisato anche la famiglia di quanto accaduto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri studenti. Gli atti sono stati trasmessi, secondo la procedura, alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, per le valutazioni del caso. Il ragazzo è attualmente in condizioni stabili. L'episodio ha molto scosso la comunità sorrentina, che adesso prega per la salute del giovane, affinché possa rimettersi presto e tornare dai suoi compagni di scuola. Le indagini delle forze dell'ordine proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.