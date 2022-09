Voragine a Fuorigrotta, palazzo a rischio sgombero: crolla la strada vicino allo Stadio Maradona Voragine in via Cariteo, sul posto vigili del fuoco, Polizia Municipale e tecnici del Comune di Napoli che hanno transennato la strada.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sprofonda la strada a Fuorigrotta, un palazzo è a rischio evacuazione. La voragine si è aperta oggi pomeriggio in via Benedetto Cariteo, una traversa tra via Giambattista Marino e via Lepanto, poco distante dallo Stadio Diego Armando Maradona, nel quartiere occidentale di Napoli. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, la Polizia Municipale e i tecnici della Protezione Civile del Comune di Napoli che hanno transennato la strada, al momento chiusa alle auto. Mentre si valuta la possibilità di sgomberare il palazzo, dove vivono numerose famiglie, a causa del rischio crollo. Nel palazzo vivono circa una ventina di famiglie.

Foto Fanpage.it

Sul posto anche il presidente della X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta, Carmine Sangiovanni, e diversi consiglieri municipali che sono subito accorsi non appena appresa la notizia. "Ho avvisato subito la Protezione Civile", spiega il presidente della commissione Trasporti e Infrastrutture, Nino Simeone: "Abc mi ha confermato che lavorerà ad oltranza. Su due palazzi è stata staccata l'acqua, mentre c'è stato un intervento sulla rete idrica. Si creerà un by pass con le tubature per riattivare l'acqua nel palazzo si spera entro stanotte".

Foto Fanpage.it

"La strada è sprofondata oggi pomeriggio – racconta la consigliera della X Municipalità Edvige Mariani a Fanpage.it – Sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco. Al momento ci sono anche i tecnici e gli operai dell'Abc che sta controllando i sottoservizi. Mentre si è provveduto a mettere in sicurezza l'area". Non si sa se il crollo sia avvenuto a causa della bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città nelle scorse ore, oppure se ci siano delle perdite dalle tubature dell'acquedotto nel sottosuolo.