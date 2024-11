video suggerito

Sposi scomparsi per 4 giorni a Frattamaggiore, accertamenti della Procura sui motivi della fuga Nel pomeriggio la coppia sarà sentita dai carabinieri. La Procura di Napoli Nord sta svolgendo “accertamenti” sulla fuga di marito e moglie durata 4 giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Procura di Napoli Nord sta eseguendo accertamenti mirati a capire i motivi della scomparsa dei due novelli sposi da Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove vivevano. Nessuna indagine in corso, al momento, ma un approfondimento su cosa abbia spinto i due, marito e moglie da appena quattro giorni, a rendersi irreperibili dopo aver lasciato i due figli minori dalla nonna. Una circostanza che aveva, inizialmente, fatto temere il peggio: e invece, inaspettatamente, la svolta è arrivata questa mattina, quando marito e moglie si sono presentati in caserma a Cesa, in buona salute e forse solo un po' scossi.

I due sposi, ha spiegato Enzo Guida, sindaco di Cesa, a Fanpage.it, saranno sentiti nel pomeriggio di oggi dai carabinieri di Frattamaggiore. Già partita invece la segnalazione ai servizi sociali: la coppia rischia infatti una denuncia per procurato allarme, ma molto dipenderà anche da quanto spiegheranno ai militari dell'Arma nel pomeriggio di oggi. Non si conoscono, infatti, i motivi, della fuga dei due: ma la Procura sta effettuando accertamenti per avere un quadro completo, anche in virtù della denuncia di scomparsa, presentata ai carabinieri di Caivano, da parte dei familiari della coppia, ignari di tutto.

Il sindaco di Cesa Enzo Guida, che solo pochi giorni prima della scomparsa aveva celebrato le nozze con rito civile, aveva spiegato che i due avessero fatto "l'ultima telefonata martedì (29 ottobre, ndr) alle 17 circa per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il bambino al calcetto" e che da quel momento "il telefono di lui è muto, irreperibile, quello di lei invece era stato lasciato a casa". Circostanze che avevano fatto scattare l'allarme e le ricerche, oltre alla denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri. Questa mattina, il lieto fine: i due sono tornati a casa. Ma sulle ragioni della fuga, permane il mistero: da qui, gli accertamenti partiti in Procura, per chiarire cosa sia accaduto e il perché i due avessero fatto perdere le loro tracce.