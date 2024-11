Sposi scomparsi a pochi giorni dalle nozze: Frattamaggiore (Napoli) in ansia per Pietro e Maria

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Due novelli sposi, Pietro e Maria Montanino, marito e moglie di Cesa, nel Casertano, scomparsi a pochi giorni dalle nozze. Ansia e preoccupazione a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove dei due coniugi si sono perse le tracce da martedì 29 ottobre scorso. I due si sono sposati pochi giorni fa, dopo un periodo di convivenza. Martedì si sarebbero recati dai genitori di lui e avrebbero lasciato i due figli dai nonni. Poi, però, di loro non si è saputo più nulla. Una situazione che sta creando preoccupazione nelle comunità del Napoletano e del Casertano.

A Frattamaggiore comunità preoccupata per la scomparsa della coppia

Il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, ha lanciato un appello urgente per la scomparsa, chiedendo a tutti i cittadini di dare notizie in merito per il loro ritrovamento:

"Cari cittadini, mi rivolgo a voi con il cuore pesante. Pietro e Maria sono scomparsi e noi tutti siamo in preda alla preoccupazione. Vi chiedo di aiutarci a diffondere questa notizia per aumentare le possibilità di ritrovarli. Se avete informazioni utili o avvistamenti, vi prego di contattare le autorità o di scrivere qui. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Grazie per il supporto che darete!

Anche don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, si è unito all'appello per ritrovare i due giovani: "Aiutiamoli a fare ritorno a casa. Diffondiamo la notizia".

Sono partite intanto le ricerche per ritrovare la coppia. I familiari si sono rivolti anche alle forze dell'ordine, che stanno perlustrando il territorio. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Caivano, in provincia di Napoli, dopo la denuncia di scomparsa presentata a Frattamaggiore. Anche il papà di Pietro, Pasquale, ha lanciato un appello sui social: "Aiutateci. Sono scomparsi mio figlio Pietro e sua moglie Maria".