video suggerito

Sporco e cattiva conservazione del cibo: sequestrati 50 chili tra molluschi e salumi a Secondigliano Operazione cosiddetta “Alto Impatto” della Polizia Municipale a Secondigliano, periferia Nord di Napoli. Il cibo sequestrato è stato poi distrutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vasta operazione della Polizia Municipale di Napoli andata in scena a Secondigliano, periferia settentrionale della città, dove è stato effettuato quello che viene definito "Alto Impatto"; i controlli hanno visto impegnati sul campo gli agenti dell'Unità Operativa Secondigliano, supportati da quelli dell'Unità Operativa Avvocata, dal Reparto Prevenzione Crimine Campania e dal personale veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro. In particolare, i controlli hanno riguardato le irregolarità commerciali, le violazioni alle normative su sicurezza e igiene e gli abusi edilizi in via Dante, corso Italia e via Cupa Fossa del Lupo.

Tra le sanzioni più significative elevate dagli agenti della Municipale c'è il sequestro di 40 chili di molluschi bivalvi conservati in condizioni igieniche non idonee in una pescheria in via Dante. Sulla stessa via, sono stati sequestrati altri 10 chili di alimenti in una salumeria per il mancato rispetto delle norme igieniche; i 50 chili di prodotti alimentari sono stati distrutti. In corso Italia, inoltre, un commerciante ambulante è stato sanzionato per la mancanza della SCIA (la certificazione di inizio attività), con il conseguente sequestro delle merci esposte.