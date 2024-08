video suggerito

Spiagge libere chiuse e falò vietati la notte di Ferragosto a Vietri in Costiera Amalfitana La decisione del sindaco dopo l'assalto alle spiagge la notte di San Lorenzo con centinaia di persone per i falò, malori e interventi del 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Spiagge libere chiuse e falò vietati la notte di Ferragosto a Vietri sul mare, perla della Costiera Amalfitana. Lo ha deciso il sindaco Giovanni De Simone, che ha firmato l'ordinanza numero 75 che sarà in vigore dal 13 al 16 agosto 2024, tutte le sere, dalle ore 19,00 alle 5,0 del mattino. I falò, per inciso, saranno vietati per tutta l'estate sull’arenile vietrese. Stop, quindi, ad una delle usanze tipiche del periodo ferragostano, che però può avere anche risvolti negativi. Sporcizia, bottiglie e altri rifiuti lasciati in spiaggia, rischi di incendi e roghi che possono provocare danni o addirittura ferimenti e ustioni alle persone, abuso di alcol o droghe. La decisione del sindaco arriva dopo l'assalto alle spiagge la notte di San Lorenzo con centinaia di persone riunite per i falò, malori e interventi del 118.

Il provvedimento dopo i falò della notte di San Lorenzo

A Vietri sul mare, infatti, c'è un motivo in più. Il 10 agosto scorso, in occasione della notte di San Lorenzo, centinaia di persone si sono riversate sulle spiagge libere cittadine per vedere le stelle cadenti. Una folla enorme che si è intrattenuta con i falò fino a tarda notte. Ci sono stati anche episodi di malore. Un fenomeno che "ha procurato allarme sociale tanto da richiedere l’intervento del 118 per prestare soccorso a diverse persone", scrive il sindaco in ordinanza.

Da qui, la decisione del primo cittadino:

Al fine di prevenire altri fenomeni come quelli accaduti che possono provocare danni materiali al patrimonio pubblico e privato nonché pericolo per la pubblica e privata incolumità, si è deciso di intervenire con la chiusura delle spiagge libere dalle ore 19,00 alle ore 05,00 dal giorno 13 al giorno 16 agosto e disporre il divieto assoluto su tutte le spiagge di Vietri sul Mare di accensione di fuochi/falò di qualsiasi natura per tutto il periodo estivo e senza limitazioni di orario.

L’ordinanza del sindaco Giovanni De Simone è immediatamente eseguibile ed i trasgressori andranno incontro alle sanzioni previste. Il primo cittadino ha spiegato le motivazioni alla base del provvedimento:

«In situazioni del genere, purtroppo, la cattiva educazione prende sempre il sopravvento ed abbiamo il dovere di garantire serenità ai residenti ed a quanti scelgono la nostra località per trascorre momenti di spensieratezza e di soggiornarvi e quanto accaduto la sera del 10 agosto ci ha indotto a prendere questa decisione drastica. Non esiteremo ad adottare ulteriori azioni se necessario».