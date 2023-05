Spiagge di Napoli, controlli su sicurezza e igiene degli ispettori. I sindacati: “Vanno chiuse, se non a norma” Controlli dei responsabili della sicurezza alla Spiaggia delle Monache, via Nazario Sauro e Giuseppone a Mare. I sindacati: “Verifiche necessarie sulla sicurezza”

A cura di Pierluigi Frattasi

La spiaggia delle Monache a Posillipo

Le spiagge di Napoli sotto i riflettori degli ispettori comunali. Al via una serie di sopralluoghi, questa mattina, da parte dei Rls, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla spiaggia delle Monache a Posillipo, la spiaggia di via Nazario Sauro e quella di Giuseppone a Mare in via Ferdinando Russo. "Abbiamo richiesto questi sopralluoghi come Rls della Uil – spiega Annibale De Bisogno (Uil Fpl) – al fine di verificare e le condizioni di Lavoro del personale che vi è impiegato".

"Si tratta di sopralluoghi da parte degli RLS del Comune di Napoli – spiega Agostino Anselmi, coordinatore generale Cisl Fp e Rls del Comune di Napoli – che ne hanno fatto richiesta sulle spiagge indicate e sulle sedi lavorative, per verificare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, le condizioni igieniche sanitarie, al fine di prevenire e scongiurare eventuali rischi per i dipendenti o bagnanti".

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è molto sentito dai lavoratori e dalla CISL, spiega Anselmi, che aggiunge:

" Sabato, il segretario nazionale Sbarra – nel suo intervento nella manifestazione che di e tenuta a Napoli con Cgil, Cisl e Uil – ha richiamato con forza questo tema, affinché non si verifichino più morti bianche sul lavoro. Se a seguito del sopralluogo dovessero emergere condizioni di pericolo sia sulle spiagge sia nelle sedi lavorative si procederà alla chiusura di queste spiagge comunali e di altre spiagge che saranno interessate ai sopralluoghi che si terranno, è bene precisarlo, con il responsabile della sicurezza e del Comune di Napoli, unitamente al medico competente, per richiedere l'intervento dell'Asl competente e poi dell' ispettorato del lavoro".

Cisl Fp: "Le spiagge vanno chiuse se non sono sicure"

Quindi, il sindacalista, conclude: