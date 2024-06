video suggerito

Spari vicino al Museo Nazionale, 24enne gambizzato nella notte nel centro di Napoli Un giovane russo è stato ricoverato all'”Ospedale dei Pellegrini” per una ferita a un piede; le indagini affidate alla Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 24enne russo è stato ricoverato nella notte nell' "Ospedale dei Pellegrini" per una ferita da arma da fuoco a un piede: è stato raggiunto da un proiettile mentre si trovava a piedi nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, nel centro di Napoli. Le sue condizioni non sono gravi, è stato ferito al piede sinistro e i medici hanno escluso complicazioni e hanno deciso per il ricovero per accertamenti.

Secondo la sua versione, che resta al momento al vaglio degli investigatori, a sparargli sarebbero state due persone arrivate in scooter; il motivo non è chiaro, ma non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina: il 24enne, che è risultato avere dei precedenti di polizia, non ha riferito di minacce o altro. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.