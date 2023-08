Spari sulla Melito-Scampia: ladri tentano di investire finanzieri, i militari mirano alle gomme Due ladri, intercettati sulla perimetrale Melito-Scampia, ha tentato di investire i finanzieri; i militari hanno tentato di fermarli sparando alle ruote.

A cura di Nico Falco

Una coppia di ladri d'auto, intercettata con una vettura appena rubata, ha tentato di investire una pattuglia della Guardia di Finanza, i militari sono riusciti a evitare l'impatto ed hanno esploso alcuni colpi di pistola mirando agli pneumatici. Episodio accaduto nel primo pomeriggio di ieri, 1 agosto, sull'asse perimetrale di Melito-Scampia, lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

La pattuglia, appartenente alla reparto operativo aeronavale delle fiamme gialle, stava rientrando dopo attività di servizio quando, percorrendo la strada provinciale 500, si è imbattuta in due automobili che procedevano in direzione Scampia, una delle quali, spenta, veniva spostata a spinta dall'altra. Situazione sicuramente anomala, che ha portato i militari a far accostare i due veicoli per un controllo. La situazione è precipitata subito dopo, quando i finanzieri sono scesi dal loro veicolo e si sono avvicinati agli altri due.

A quel punto l'uomo che era nell'automobile spenta è salito rapidamente nell'altra e il conducente di quest'ultima, con una brusca accelerata, ha tentato di investire i militari e si è rimesso sulla carreggiata cominciando a scappare ad alta velocità. I finanzieri si sono lanciati su un lato della strada per togliersi dalla traiettoria ed evitare l'impatto e, da terra, in condizioni di sicurezza in quanto l'area era sgombra, hanno esploso alcuni colpi mirando verso le gomme dell'automobile in fuga. La vettura ha però proseguito la corsa, ha imboccato l'uscita di Scampia e si è dileguata.

Dai controlli effettuati successivamente negli ospedali napoletani non sono risultati ricoveri o comunque accessi per ferite da arma da fuoco. L'automobile abbandonata dalla coppia, una Lancia Ypsilon, è risultata essere stata rubata mezz'ora prima poco distante. I due militari, al netto di contusioni dovute alla caduta, non hanno riportato conseguenze di rilievo.