Spari nella notte nel centro di Napoli, ferito il nipote del boss Piccirillo Spari domenica notte nel centro di Napoli: ferito nipote del boss dei Quartieri Spagnoli, indagini per ricostruire la dinamica.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe cercato di fare da piacere in una discussione tra suo cugino e un ragazzo incrociato in strada a Chiaia, nel centro di Napoli, ma quel giovane avrebbe tirato fuori una pistola e gli avrebbe sparato. È quello che ha raccontato Pasquale Fioretti, 34enne napoletano pregiudicato, nipote del boss Piccirillo, che nella notte tra sabato e domenica è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo con una ferita da arma da fuoco alla coscia sinistra.

Sulla vicenda sono in corso indagini, affidate alla Polizia di Stato. I poliziotti, dietro segnalazione dei sanitari, sono intervenuti nell'ospedale del quartiere Fuorigrotta, periferia ovest, intorno all'una del mattino. Fioretti, non in pericolo di vita, è stato medicato e ricoverato per esami diagnostici; il 34enne ha raccontato di essere stato ferito in via Orazio. Secondo la sua versione si sarebbe trovato in via Riviera di Chiaia, nei pressi del chiosco Aurelio, avrebbe visto passare un ragazzo con una ragazza in scooter e avrebbe riconosciuto un giovane che qualche giorno prima avrebbe avuto una discussione col cugino, che in quel momento si trovava con lui.

Il 34enne avrebbe quindi seguito quello scooter e arrivato in via Orazio lo avrebbe raggiunto e affiancato nel tentativo di far dialogare i due litiganti e trovare una soluzione, ma il ragazzo avrebbe estratto la pistola e avrebbe aperto il fuoco. La versione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di verificare l'esatta dinamica del ferimento e il punto dello sparo. Accertamenti sono in corso sul profilo del ferito, che è risultato essere il nipote del boss dei Quartieri Spagnoli Rosario Piccirillo, attualmente detenuto.