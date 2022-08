Spari nella notte in pieno centro a Napoli, 31enne ferito alle gambe Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini: sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Un giovane di 31 anni incensurato, originario del Mali, è stato ferito da colpi di pistola questa notte a Napoli. Intorno alle ore 00.30, i carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti in vico della Pace, nel quartiere San Lorenzo, nel centro della città, dove era stata segnalata appunto la presenza di una persona ferita da colpi d'arma da fuoco. Sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato il 31enne, che era stato colpito alle gambe: il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato ricoverato e dove i sanitari gli hanno estratto le ogive dalle gambe; il 31enne non è in pericolo di vita. Sul posto in cui il giovane è stato ferito i carabinieri hanno rinvenuto soltanto tracce di sangue, ma nessun bossolo: le indagini, affidate ai militari del Nucleo Operativo della compagnia Stella, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, dal momento che il ferito non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

A Pianura ferito un 19enne a colpi di pistola

Qualche giorno fa, a Pianura, periferia occidentale di Napoli, un giovane di 19 anni, con precedenti, è stato ferito: si tratta di Antonio Gaetano. Il 19enne si trovava nella zona di via Cannavino: agli inquirenti, il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da due sconosciuti in sella a uno scooter che gli hanno improvvisamente sparato. Il giovane si è presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, dove i sanitari gli hanno riscontrato due ferire da arma da fuoco, una alla gamba e l'altra al piede.