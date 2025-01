video suggerito

Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli: colpi di pistola contro due abitazioni Fori di pistola sono stati esplosi contro due palazzi dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli; al momento non si esclude un collegamento tra i due episodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Fori di pistola nel muro, bossoli a terra in strada. Scena simile, quella che si sono trovati davanti i poliziotti nel corso di due interventi nella mattinata di oggi, 10 gennaio, entrambi nell'area dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli. Al momento non sono emersi collegamenti tra i due episodi ma, vista la vicinanza, meno di 400 metri, non si esclude che possa esserci un collegamento.

Il primo intervento in Salita Cariati, dove la pattuglia del commissariato Montecalvario, allertata dalla centrale operativa su segnalazione di alcuni residenti, ha rinvenuto due fori sulla vetrata di uno stabile e tre bossoli a terra. Nell'edificio, è emerso dalle indagini, vive una persona con precedenti penali ma non è certo che sia lui il destinatario di quello che appare come un "avvertimento", naturalmente in chiave criminale.

Un paio d'ore dopo, il secondo intervento. Questa volta in Salita Trinità degli Spagnoli. Sempre Quartieri Spagnoli, ma tra i vicoli più interni e dal lato opposto, non verso il corso Vittorio Emanuele ma a ridosso di via Toledo. La pattuglia del commissariato San Ferdinando, intorno alle 11 di oggi, ha rilevato due fori da arma da fuoco su un portone e, a terra, 5 bossoli. Nell'edificio, stando ai primi accertamenti, non vivrebbero pregiudicati o persone ritenute legate a clan di camorra.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che ha acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza installagte in zona. I due episodi potrebbero essere collegati in un "botta e risposta" ma si tratta, per ora, di una delle ipotesi al vaglio degli investigatori.