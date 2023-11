Spari nella notte a Casoria, arrivano i carabinieri: l’ipotesi di una stesa Spari nella notte su via Ettore Majorana a Casoria: ritrovato un bossolo dai carabinieri, non ci sarebbero feriti o danni evidenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Colpi di pistola nella notta a Casoria: sul posto sono arrivati i carabinieri per coordinare le indagini, che hanno portato già al ritrovamento di un bossolo. La vicenda è accaduta nella frazione Arpino, su via Ettore Majorana. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbero stati diversi i colpi d'arma da fuoco esplosi, ma non si registrano né danni né feriti. Potrebbe dunque trattarsi di una "stesa", fenomeni sempre più frequenti tra Napoli e l'hinterland, dove di recente si sta assistendo ad una "fibrillazione" dei gruppi armati. I carabinieri intervenuti su via Majorana hanno recuperato un bossolo calibro 7,65 millimetri, e sono ora al lavoro per cercare di chiarire dinamica e matrice dell'evento.

Non è escluso che i recenti fatti di cronaca possano inserirsi anche nell'ottica del pizzo organizzato: come spesso accade, con l'avvicinarsi del Natale aumentano i casi di estorsione da parte dei clan camorristici, che pretendono cifre particolarmente alte dagli esercenti, usando anche le maniere forti per convincere coloro i quali non vogliono (e spesso neanché possono) pagare. Da qui, l'aumento di episodi come sparatorie (spesso stese, fatte solo a scopo intimidatorio) o in alcuni casi anche bombe carta davanti a negozi e locali.