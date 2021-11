Spari nella notte a Barra, 38enne ferito in strada da colpo di pistola Un 38enne è stato ferito con un colpo di pistola a Barra, Napoli Est; sarebbe stato centrato alla gamba da una pallottola vagante. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Sarebbe stato ferito mentre era in strada a pochi passi da casa sua, a Barra, colpito da una pallottola vagante arrivata da chissà dove, e non avrebbe visto nessuno fuggire e nemmeno sentito il colpo. Vicenda ancora piena di interrogativi, quella avvenuta ieri sera a Napoli Est e che ha visto protagonista un 38enne napoletano, che si è presentato intorno alle 21:30 al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare. L'uomo, medicato per una ferita da arma da fuoco, è stato dimesso con prognosi di 30 giorni.

Il 38enne, V. D. M., è stato ascoltato in ospedale dalla Polizia di Stato, intervenuta come da prassi su segnalazione dei sanitari quando si tratta di ferimenti. Agli agenti del commissariato San Giovanni – Barra l'uomo ha raccontato di non essersi accorto di niente: ha detto che si trovava in via Villa Bisignano, a poca distanza dalla sua abitazione, quando ha sentito all'improvviso un bruciore a una gamba e si è fatto accompagnare in ospedale; soltanto al Pronto Soccorso avrebbe capito di essere stato centrato da un proiettile. Non sarebbe stato in grado di fornire nessuna indicazione utile agli investigatori.

L'uomo potrebbe essere stato ferito durante una "stesa" o una intimidazione diretta da altri, ma la sua versione resta per ora al vaglio dagli inquirenti. Il 38enne allo stato attuale non risulterebbe inquadrabile in ambienti criminali, ma le indagini mirano ad appurare anche un suo eventuale coinvolgimento in dinamiche malavitose di Napoli Est e, soprattutto un eventuale collegamento con gli altri fatti di sangue avvenuti di recente. L'ultimo episodio in zona risale a 3 giorni fa: intorno alle 6 dello scorso 9 novembre il 54enne Ciro Manganaro, imprenditore noto alle forze dell'ordine, era stato gravemente ferito a Volla, nell'immediata periferia, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco, uno dei quali al petto; a sparargli sarebbero state due persone in scooter che lo avrebbero sorpreso quando si era appena messo alla guida della sua automobile.