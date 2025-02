video suggerito

Spari nel Rione Sanità, giovane ricoverato in codice rosso nella notte Un 28enne è stato raggiunto da diversi colpi di pistola nella notte a Napoli; sarebbe stato ferito nel Rione Sanità. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Ai sanitari, e successivamente alle forze dell'ordine, avrebbe riferito di essere stato colpito mentre era nel Rione Sanità, nel centro di Napoli, senza fornire altri dettagli. Resta ancora da chiarire la vicenda di un 28enne napoletano che, nella notte, è arrivato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini con ferite da arma da fuoco nella zona lombare; l'uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza ed è stato ricoverato, i medici avrebbero escluso il pericolo di vita ma i suoi parametri restano costantemente monitorati.

Sull'accaduto indagano i poliziotti del commissariato Montecalvario, intervenuti al Pronto Soccorso per raccogliere le prime dichiarazioni della vittima, arrivata in ospedale con mezzi propri. Successivi sopralluoghi sono stati effettuati nel luogo indicato, alla ricerca di riscontri come tracce ematiche o bossoli, ma i controlli avrebbero avuto esito negativo. La versione del 28enne resta, per il momento, al vaglio.

Si vaglia la possibilità che elementi utili possano arrivare dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e, come da prassi in questi casi, si indaga anche sulla vita privata della vittima e sulle sue frequentazioni.