Spari in strada a Portici, donna ferita alle gambe davanti a un negozio Donna gambizzata a Portici (Napoli): una 43enne è stata ferita mentre era seduta davanti ad un negozio di viale II Melina, indagini della Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Il luogo del ferimento, a Portici – foto Fanpage.it

Una donna di 43 anni, Giuseppina Zeno, è stata ferita a colpi di pistola a Portici, in provincia di Napoli, intorno alle 11 di oggi, 27 gennaio; è stata raggiunta da diversi colpi di pistola mentre era davanti ad un negozio in viale II Melina, strada stretta incassata tra due file di edifici residenziali e a pochi passi dall'area mercatale, a quell'ora gremita di persone. Trasportata in ospedale, la donna non è in pericolo di vita. Indaga la Polizia di Stato.

Al momento non si esclude nessuna pista. La donna, che risulta avere dei precedenti per ricettazione, è la sorella di Tommaso Zeno, ritenuto dagli inquirenti legato al clan Vollaro, egemone nel territorio di Portici. Secondo le prime ricostruzioni la vittima era seduta su una sedia di plastica quando è stata colpita. Non è chiaro se fosse il reale obiettivo del raid o se, al contrario, sia stata ferita per errore. Le pallottole, il cui numero non è ancora stato accertato, l'hanno centrata alle gambe e ad un gluteo; è stata ricoverata all'Ospedale del Mare. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, i poliziotti stanno verificando se in zona ci sono delle telecamere di sorveglianza che potrebbero avere ripreso l'episodio o fornire indicazioni utili per identificare i responsabili.