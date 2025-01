video suggerito

Spari in pieno giorno ai Quartieri, nuovo raid in via Trinità degli Spagnoli Colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio del 22 gennaio ai Quartieri Spagnoli; dieci giorni fa altri spari nella stessa zona.

A cura di Nico Falco

Panni stesi ai Quartieri Spagnoli

Si torna a sparare ai Quartieri Spagnoli, di nuovo in via Trinità degli Spagnoli, già teatro di un episodio simile appena pochi giorni fa: nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, almeno quattro colpi di pistola sono stati esplosi nella stradina nel cuore del centro di Napoli. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti, sul posto è intervenuto il commissariato Montecalvario col supporto di altre pattuglie della Polizia di Stato; sono stati rinvenuti quattro proiettili a salve.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Quel che è per ora chiaro, è che il raid si è consumato alla luce del sole: erano circa le 16 quando i colpi sono stati distintamente avvertiti nel vicolo. È possibile che si sia trattato di una intimidazione, e al momento non è escluso un collegamento con le due sparatorie, in quel caso con proiettili veri, avvenuti nella notte tra il 9 e il 10 gennaio. Allora c'erano stati due interventi, anche in quel caso della Polizia di Stato.

Il primo in salita Cariati, dove erano stati trovati tre bossoli a terra e due fori di proiettile nella vetrata di un appartamento. Nell'edificio abita un giovane pregiudicato e, sebbene non sia certo che fosse lui il destinatario dell'intimidazione, c'è un particolare che potrebbe essere più di una coincidenza: il secondo intervento c'è stato un paio d'ore dopo presso l'edificio in cui abitano alcuni familiari, in Salita Trinità degli Spagnoli, dove la pattuglia del commissariato San Ferdinando ha trovato 5 bossoli a terra e due fori in un portone.