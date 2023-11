Spari in pieno giorno a Napoli e Pollena Trocchia, due feriti in ospedale Due agguati questa mattina: un 47enne è stato ferito a un braccio a Pollena Trocchia, mentre un 46enne, tre ore dopo, è stato raggiunto da un proiettile a Barra.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un primo agguato a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, il secondo una manciata di ore dopo, nel quartiere Barra, nella periferia Est della città: due uomini sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di oggi, 17 novembre, in circostanze che restano da chiarire. Trasportati in ospedale, non sono in gravi condizioni; sono stati ascoltati dalla Polizia di Stato, che è al lavoro per ricostruire la dinamica dei ferimenti; al momento non risultano elementi per ipotizzare un collegamento tra le due sparatorie.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 9 in via Musci, a Pollena Trocchia. Vittima un 47enne del posto, che è stato raggiunto da un proiettile al braccio destro. L'uomo, trasportato all'ospedale Villa Betania, ha riferito di essere stato colpito mentre si trovava in strada, senza essere in grado di fornire ulteriori elementi; al Pronto Soccorso sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale. Dopo le medicazioni del caso è stato dimesso, le sue condizioni di salute non sono gravi. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano, in supporto agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Tre ore dopo, scene simili ma a Barra, quartiere della periferia Est di Napoli. Lì, intorno alle 12, un 46enne è stato colpito alla gamba destra; è stato medicato all'Ospedale del Mare, dove è stato ascoltato dai poliziotti del commissariato di Ponticelli e della Squadra Mobile. Anche in questo caso l'uomo si è limitato a fornire una sommaria descrizione della dinamica, indicando il luogo del ferimento nel corso Bruno Buozzi, ma senza dare ulteriori elementi.