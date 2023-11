Spari in piazza Mercato, ferito 21enne incensurato: “Colpito da due ragazzi in scooter” Un giovane è stato ferito con un proiettile nella serata del 5 novembre a Napoli; indagini affidate alla Polizia, ricostruzione della dinamica in corso.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un giovane di 21 anni, incensurato, è stato ferito a colpi di pistola ieri sera in piazza Mercato, nel centro di Napoli. Ricoverato all'ospedale dei Pellegrini, il ragazzo non è in pericolo di vita; secondo il suo racconto, a sparare sarebbero stati due sconosciuti in scooter. Le indagini sono affidate al commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato.

Il ferimento intorno alle 21 di ieri, 5 novembre. Il giovane, R. F., sarebbe stato raggiunto da un unico colpo di pistola, in un punto del corpo non vitale; non avrebbe parlato di un tentativo di rapina né di un litigio. È stato trasportato al Pronto Soccorso del Pellegrini dal 118, i medici hanno escluso conseguenze di rilievo ma hanno disposto il ricovero in via cautelativa e per monitorare le sue condizioni di salute.

In piazza Mercato, e successivamente nell'ospedale, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato per l'avvio delle indagini. Il 21enne è stato ascoltato ma non sarebbe stato in grado di fornire indicazioni utili agli agenti; accertamenti sono in corso sulla sua versione, che resta al vaglio degli investigatori, e sulla dinamica del ferimento.