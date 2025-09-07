Spari durante una lite a Quarto: 23enne ferito da un proiettile alla testa

Nella notte, una lite è degenerata a Quarto, in provincia di Napoli: un 23enne e un 46enne sono stati aggrediti da tre persone, che hanno esploso alcuni colpi di pistola.

Immagine di repertorio

Una violenta lite, probabilmente per futili motivi, è sfociata in una sparatoria questa notte a Quarto: il bilancio è di due uomini feriti, tra cui un 23enne colpito di striscio da una pallottola alla nuca. Intorno alle 2, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli e quelli della tenenza di Quarto, sono intervenuti in via I Maggio, dove era stata segnalata l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco; sul posto, i militari dell'Arma hanno appreso che un 23enne di Marano e un 46enne del posto, entrambi già noti alle forze dell'ordine, erano stati aggrediti da almeno tre persona dopo una lite nata presumibilmente, secondo le prime informazioni, per questioni legate alla viabilità.

I carabinieri hanno ricostruito che, al culmine della lite, nel corso della colluttazione, un soggetto ha estratto un revolver e, dopo aver colpito con il calcio il 23enne alla testa, ha esploso diversi colpi, uno dei quali ha colpito di striscio proprio il 23enne, ferendolo alla nuca. Dopo gli spari, i tre individui si sono allontanati, mentre il 23enne e il 46enne sono stati soccorsi e portati all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: i due sono stati medicati e dimessi con prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili della sparatoria.

Il sindaco di Quarto: "Inaccettabile"

Su quanto accaduto nella notte è intervenuto Antonio Sabino, sindaco di Quarto, che in una nota ha dichiarato: "Come Comune di Quarto condanniamo fermamente quanto sta accadendo nelle ultime settimane in città. Episodi di violenza inspiegabili, l’ultimo dei quali avvenuto la notte scorsa e sul quale stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Quarto e della Compagnia di Pozzuoli. Tutto ciò è inaccettabile e non tollereremo ulteriori simili comportamenti, come le continue risse tra minorenni. Siamo già al lavoro per rafforzare prevenzione e controlli, con l’arrivo nei prossimi mesi di nuovi agenti della Polizia Locale dal concorso in atto, portando l’organico oltre gli attuali 27. Sul territorio, poi, abbiamo attivato 125 telecamere a supporto delle forze dell’ordine, che ringraziamo per il costante impegno".

Il primo cittadino di Quarto, però, ha rivolto anche un appello al prefetto di Napoli, Michele di Bari: "Riteniamo opportuno e necessario chiedere al prefetto di Napoli la convocazione di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nelle prossime ore formalizzeremo la richiesta ufficiale. Dobbiamo garantire maggiore sicurezza ai nostri concittadini, anche in vista del ricco cartellone di eventi culturali e musicali previsti per la festa patronale. La tutela della comunità resta priorità assoluta".