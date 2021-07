Un agente di Polizia ferito da un colpo di pistola all'addome sul Corso Garibaldi di Napoli: è in ospedale, ma è fuori pericolo. Ferito in maniera lieve anche l'aggressore, a sua volta portato in ospedale per le cure del caso. Il tutto è avvenuto nel bel mezzo dei festeggiamenti per la vittoria del titolo continentale dell'Italia, anche se al momento le due cose appaiono distinte. L'aggressore, infatti, avrebbe probabilmente tentato una rapina poco prima e il poliziotto sarebbe intervenuto proprio per sventarla.

Stando a quanto ricostruito finora, attorno alle 3.15 di questa notte, G.P., pregiudicato con precedenti per rapina ed associazione a delinquere, aveva appena speranota con la sua automobile tre scooter, facendoli cadere per terra, per poi minacciare uno dei passeggeri con una pistola, forse proprio per rapinarlo. Ma a quel punto, ha spiegato Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp (Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia), un agente in forza al commissariato di polizia di Secondigliano è intervenuto mentre passava a bordo del proprio scooter. Quindi, la sparatoria: l'agente è stato raggiunto all'addome e portato all'ospedale Pellegrini di Napoli, dove non è in pericolo di vita. Anche l'aggressore è rimasto ferito ad una gamba, ed è stato portato all'ospedale del Mare: per lui è già scattato l'arresto per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo d'arma da fuoco. "Non possiamo che stringerci al nostro collega poliziotto e alla sua famiglia, ringraziandolo per aver dato prova di grande coraggio e per la dedizione al lavoro dimostrati", ha spiegato quindi Pianese.