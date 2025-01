Spari dopo l’incidente d’auto a San Giovanni a Teduccio, ferito in ospedale

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una segnalazione di colpi d'arma da fuoco, due automobili incidentate, un uomo si presenta in ospedale con ferite da proiettile: storia ancora tutta da ricostruire, quella che vede impegnata la Polizia di Stato a San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, per ora non si esclude che ci sia stato un litigio, sfociato in una sparatoria, dopo un incidente d'auto.

Gli agenti del commissariato di San Giovanni – Barra sono intervenuti intorno alle 17 di oggi, 3 gennaio, lungo il corso Sirena per una segnalazione di spari. Arrivati sul posto hanno trovato due automobili danneggiate e a terra, due bossoli. Degli occupanti delle vetture, nessuna traccia. Poco dopo un 44enne è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Villa Betania" con due ferite da pistola, era stato raggiunto da proiettili a una gamba e a un piede; si tratta di un pregiudicato di San Giovanni a Teduccio, con precedenti per reati vari tra cui rapina e furto. L'uomo è stato medicato e non è in pericolo di vita.

La sua posizione resta al vaglio. È verosimile che sia coinvolto nell'incidente avvenuto poco prima e, di conseguenza, nell'esplosione dei colpi d'arma da fuoco: è possibile che fosse alla guida di una delle due automobili. Al momento la dinamica è in fase di ricostruzione e tra le ipotesi tenute in considerazione resta anche quella dell'agguato.