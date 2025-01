video suggerito

Spari dopo incidente stradale a Napoli: ipotesi agguato con inseguimento in pieno giorno L'uomo ferito ieri a San Giovanni a Teduccio potrebbe essere stato vittima di un agguato; indagini affidate alla Mobile, ricostruzione della dinamica in corso.

A cura di Nico Falco

Non un incidente stradale con successivo litigio degenerato, ma un agguato andato in scena in pieno giorno: potrebbe esserci questo dietro il ferimento del 44enne che, nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio, è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Villa Betania" di Ponticelli con ferite da arma da fuoco a una gamba e a un piede; le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli (dirigente Giovanni Leuci, vice Giuseppe Sasso), la dinamica resta al momento in fase di ricostruzione ma l'ipotesi dell'incontro fortuito sembra essere tramontata.

I poliziotti del commissariato di San Giovanni – Barra sono intervenuti intorno alle 17 di ieri sul corso Sirena per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco; sul posto hanno trovato due automobili danneggiate, che verosimilmente si erano scontrate tra loro, e a terra c'erano due bossoli. Il ferito, un pregiudicato del posto, con precedenti per reati predatori, è arrivato al Pronto Soccorso poco dopo; è stato medicato e le sue condizioni non sono preoccupanti.

Inizialmente al vaglio c'è stata l'ipotesi di un incidente stradale con successiva lite ma gli elementi raccolti dalle forze dell'ordine avrebbero portato a escludere questa ricostruzioni: è verosimile che non si sia trattato di un incontro casuale, piuttosto di un agguato, che potrebbe essere stato preceduto da un inseguimento tra le due automobili. Gli investigatori sono al lavoro per appurare la dinamica e per risalire all'identità dell'altra persona coinvolta, anche lei già scomparsa quando la pattuglia è arrivata sul luogo degli spari; accertamenti sono in corso sui precedenti del ferito e sul suo giro di frequentazioni.